Барак Обама досрочно освободил наркодилера, но люди в масках его застрелили

Фото: AmericaRU.com
Бывший член наркобанды из Мичигана Дамарлон Томас (Damarlon Thomas) был убит по дороге домой после того, как был выпущен из тюрьмы после приказа Барака Обамы. Он был приговорен к сроку в 20 лет за продажу 14 граммов крэка. Долгие годы он добивался сокращения срока за решеткой. Когда, наконец, у него появилась реальная надежда, жизнь закончилась неожиданно.
Двое мужчин в масках приехали в Сагино, где оставался Томас до момента полного освобождения, и казнили бывшего наркодилера, сообщает представитель полиции Мичигана Дэвид Кайзер. Они убили его выстрелом в голову.
Томас стал одним из 1715 амнистированных заключенных, совершивших ненасильственные преступления, - Барак Обама смягчил их приговоры прежде, чем покинул кресло в Белом доме.
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