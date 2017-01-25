Барак Обама досрочно освободил наркодилера, но люди в масках его застрелили

25 января 2017 года, 16:35

Фото: AmericaRU.com

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Приговоренный к долгому тюремному сроку наркодилер был досрочно освобожден из тюрьмы Президентом Бараком Обамой (Barack Obama). Но его судьба неожиданно изменилась – люди в масках застрелили освобожденного преступника.Бывший член наркобанды из Мичигана Дамарлон Томас (Damarlon Thomas) был убит по дороге домой после того, как был выпущен из тюрьмы после приказа Барака Обамы. Он был приговорен к сроку в 20 лет за продажу 14 граммов крэка. Долгие годы он добивался сокращения срока за решеткой. Когда, наконец, у него появилась реальная надежда, жизнь закончилась неожиданно.Двое мужчин в масках приехали в Сагино, где оставался Томас до момента полного освобождения, и казнили бывшего наркодилера, сообщает представитель полиции Мичигана Дэвид Кайзер. Они убили его выстрелом в голову.Томас стал одним из 1715 амнистированных заключенных, совершивших ненасильственные преступления, - Барак Обама смягчил их приговоры прежде, чем покинул кресло в Белом доме.