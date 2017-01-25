Трамп подписал приказ о возобновлении строительства скандального нефтепровода

25 января 2017 года, 16:00

Фото: AmericaRU.com

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Трубопровод нефтяной компании Keystone XL, который стал причиной массовых протестов в США, все же достроят. Новый Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал приказ о возобновлении строительных работ.Трамп возобновил создание нефтепровода, приостановленное во время второго срока президентства Барака Обамы. Причиной для этого новый глава Америки называет создание 28 тысяч рабочих мест на строительство.Этот трубопровод должен пройти через несколько штатов, включая Южную Дакоту и Небраску, где находятся земли заповедников и индейские резервации. Тысячи американцев поддержали протесты местных жителей против создания объекта, поскольку это грозит загрязнением окружающей среды и разрушением индейских святынь и исторических мест.Трубопровод должен доставлять сырую нефть из Альберты, Канада, на побережье Мексиканского залива. По расчетам Госдепартамента США, на строительные работы в течение 4-8 месяцев необходимо порядка 10 тысяч человек. Откуда Трамп взял цифру в 28 тысяч, представители Белого дома не комментируют.