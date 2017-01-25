Украина слегка улучшила свои позиции в рейтинге восприятия коррупции

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«В мировом Индексе восприятия коррупции (СРИ) по 2016 Украина получила 29 баллов из 100 возможных. Это на 2 балла больше, чем в прошлом году, но недостаточно для страны, власти которой назвала борьбу с коррупцией главным приоритетом», - сообщили представители Transparency International Украина.
По их данным, улучшить свои позиции в мировом рейтинге Украине удалось благодаря продвижению антикоррупционной реформы в стране. «Однако отсутствие действенной судебной системы и фактическая безнаказанность коррупционеров не дает Украине сделать мощный рывок вперед и преодолеть 30-балльный барьер, называемый "позором для нации"», - подчеркнули в TI.
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