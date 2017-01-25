Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 8:30 am | Чикаго 7:30 am | Сан-Франциско 5:30 am
Главная страница → Раздел: УкраинаУкраина слегка улучшила свои позиции в рейтинге восприятия коррупции
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Украина слегка улучшила свои позиции в рейтинге восприятия коррупции


Украина слегка улучшила свои позиции в рейтинге восприятия коррупции
Фото: AmericaRU.com
Украина заняла 131 место в мировом Индексе восприятия коррупции, составленной международной организацией Transparency International. Это же место с Украиной разделили Россия, Казахстан, Непал и Иран, передаёт украинское отделение TI.

«В мировом Индексе восприятия коррупции (СРИ) по 2016 Украина получила 29 баллов из 100 возможных. Это на 2 балла больше, чем в прошлом году, но недостаточно для страны, власти которой назвала борьбу с коррупцией главным приоритетом», - сообщили представители Transparency International Украина.

По их данным, улучшить свои позиции в мировом рейтинге Украине удалось благодаря продвижению антикоррупционной реформы в стране. «Однако отсутствие действенной судебной системы и фактическая безнаказанность коррупционеров не дает Украине сделать мощный рывок вперед и преодолеть 30-балльный барьер, называемый "позором для нации"», - подчеркнули в TI.

Читайте также: Украина заняла 130 место в рейтинге толерантности к коррупции.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108799
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Услуги Мага США, приворот Калифорния Услуги Мага США, приворот Калифорния
Раздел: Требуются
Ищу работу любую, главное жилье и питание. Ищу работу любую, главное жилье и питание.
Раздел: Барахолка
Deluxe bassinet delta $45 Deluxe bassinet delta $45
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном доме с видом на водный канал квартира в современном доме с видом на водный канал
Раздел: Квартиры - продам
квартира в прекрасном жилом комплексе квартира в прекрасном жилом комплексе
Раздел: Бизнес и маркетинг
Успешный трейдер ищет инвестора Успешный трейдер ищет инвестора
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus