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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Украине вообще не употребляют алкоголь всего 16% граждан, - опрос
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В Украине вообще не употребляют алкоголь всего 16% граждан, - опрос


В Украине вообще не употребляют алкоголь всего 16% граждан, - опрос
Фото: AmericaRU.com
Современные украинцы неравнодушны к алкоголю. Таковы результаты опроса «Здоровье и самочувствие украинцев», проведённого Социальной группой «Рейтинг».

«Только 2% опрошенных заявили, что употребляют алкогольные напитки (включая слабоалкогольные напитки такие, как пиво) почти каждый день, 12% - несколько раз в неделю, 36% - несколько раз в месяц, 34% - несколько раз в год, 16% вообще не употребляют алкогольные напитки», - рассказали социологи, уточнив, что «мужчины употребляют алкогольные напитки почти вдвое чаще, чем женщины».

«Чем лучше состояние здоровья респондентов, тем больше среди них тех, кто говорит, что употребляет алкогольные напитки. Наиболее и наименее обеспеченные респонденты употребляют алкогольные напитки чаще, чем респонденты со средним уровнем дохода», - добавили в «Рейтинге».

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