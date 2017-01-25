Когда не стоит слушать начальника?

25 января 2017 года, 13:58

Фото: AmericaRU.com

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Если ваш начальник хочет, чтобы вы сделать что-то, что, на ваш взгляд, кажется не совсем правильным, вы сделаете это? А что произойдет, если нет?Правильного ответа нет, но есть подсказка. Когда стучит молоток судьи, и работник отправляется в тюрьму или его увольняют, это, как правило, не генеральный директор. Как же принять правильное решение? Проанализируйте:1. Устанавливает ли ваш начальник реалистичные цели? Руководство компании "устанавливает критерии" для своих работников: произведенные товары, связи с поставщиками, выполненные приказы.2. Прописано ли это в корпоративном кодексе? Руководству следует указывать цели и ценности компании, которые доступны как сотрудникам, так и общественности.3. "Да здравствует Цезарь?". Имеют ли члены правления власть, или они просто друзья начальника босса?4. В коллективе витает атмосфера страха и запугивания?5. Нет выхода? Если ваш непосредственный начальник ненадежный или чрезмерно требовательный, то у вас есть возможность перевестись на другую должность или обсудить его решение, которое вам показалось сомнительным, с вышестоящим руководством.