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Чем опасна гипертензия?


Чем опасна гипертензия?
Фото: AmericaRU.com
Почти каждый восьмой американец, который считает, что с его давлением все в порядке, страдает от высокого кровяного давления, которое нельзя обнаружить в кабинете врача, показало новое исследование.

При состоянии, называемом замаскированная артериальная гипертензия, на приеме у врача кровяное давление у человека в норме, но повышается в ходе деятельности. Люди с замаскированной гипертензией могут быть подвержены повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, говорят ученые. Другое явление, известное как артериальная гипертензия "белого халата", противоположно замаскированной артериальной гипертензии: в кабинете врача у пациента повышенное давление, а за его пределами – нормальное. В отличие от замаскированной гипертензии, артериальная гипертензия "белого халата" обычно не связана с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «American Journal of Epidemiology». Из почти 140 миллионов взрослых американцев, которые, как они полагают, имеют нормальное кровяное давление, около 12 процентов, или 17 миллионов человек, страдают от замаскированной гипертензии.
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