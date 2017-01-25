В США приняли законопроект, запрещающий выделять деньги налогоплательщиков на аборты

25 января 2017 года, 13:17

Фото: AmericaRU.com

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Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, согласно которому запрещено использование денег налогоплательщиков для абортов. В ближайшую пятницу в Вашингтоне запланирован ежегодный марш противников абортов.За принятие закона проголосовали 238 против 183. В настоящее время существует поправка, которая запрещает федеральным агентствам использовать средства на услуги по прерыванию беременности. Однако в ней есть исключение для тех абортов, которые проводятся в целях защиты жизни матери или в случае изнасилования или инцеста.Законопроект также запрещает работодателям предоставлять сотрудникам, покупающим страховку, включающую покрытие абортов, скидки. Противники закона утверждают, что он нацелен на женщин с низкими доходами, а также блокирует доступ к услугам в области репродуктивного здоровья, даже для тех, кто сможет оплатить их из своего кармана.