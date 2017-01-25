Почему родители могут перепутать имена детей?

25 января 2017 года, 13:00

Фото: AmericaRU.com

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Каждый из нас может перепутать имена членов семьи или друзей. Но ученые решили выяснить, что стоит за тем, что матери часто называют детей именами братьев, сестер или даже домашних питомцев.По словам ученых, это не рассеянность или утомление, а все сводится к тому, что в человеческом мозге есть каталоги имен, которые разложены на основании того, насколько хорошо мы знаем и любим этих людей. Когда мы непреднамеренно называем человека другим именем, то случайно выбираем имя из другой папки, говорят ученые. Они также обнаружили, что фонетическое сходство между неправильным именем и правильным также играет в этом определенную роль, хотя связь не была настолько хорошо выражена."Это нормальный когнитивный сбой", - говорит Саманта Деффлер (Samantha Deffler) из колледжа Роллинс. И мамы, по ее словам, особенно склонны путать имена. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Memory & Cognition».