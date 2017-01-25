Почему родители могут перепутать имена детей?

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По словам ученых, это не рассеянность или утомление, а все сводится к тому, что в человеческом мозге есть каталоги имен, которые разложены на основании того, насколько хорошо мы знаем и любим этих людей. Когда мы непреднамеренно называем человека другим именем, то случайно выбираем имя из другой папки, говорят ученые. Они также обнаружили, что фонетическое сходство между неправильным именем и правильным также играет в этом определенную роль, хотя связь не была настолько хорошо выражена.
"Это нормальный когнитивный сбой", - говорит Саманта Деффлер (Samantha Deffler) из колледжа Роллинс. И мамы, по ее словам, особенно склонны путать имена. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Memory & Cognition».
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