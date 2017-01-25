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Вакансии, которые позволят заработать от 85 тысяч долларов


Вакансии, которые позволят заработать от 85 тысяч долларов
Фото: AmericaRU.com
Несмотря на то, что уровень безработицы близок 10-летнему минимуму, не все рабочие места оплачиваются одинаково. Так как же найти высокооплачиваемую работу, к тому же с перспективой карьерного роста? Согласно новому исследованию сайта поиска работы Glassdoor, стоит сосредоточиться на трех отраслях.

На 2017 год около половины рабочих мест с лучшими перспективами, как правило, можно найти в области технологий, здравоохранения и финансов. Эти высококвалифицированные профессии, которые требуют высшего образования или специальной подготовки, подчеркивают растущую пропасть между американцами с высшим образованием и теми, кто после окончания школы не продолжил обучение.

10 лучших вакансий на 2017 год, по версии Glassdoor:
1. Стратегический менеджер – 130 тысяч долларов
2. Архитектор ИТ-решений – 125 тысяч долларов
3. Менеджер-аналитик – 112 тысяч долларов
4. Специалист по обработке и анализу данных - 110 тысяч долларов
5. Инженеры-разработчики - 110 тысяч долларов
6. Менеджер по налогообложению – 110 тысяч долларов
7. Инженер по данным – 106 тысяч долларов
8. Администратор базы данных – 93 тысячи долларов
9. Руководитель отдела маркетинга
10. Менеджер по подбору персонала – 85 тысяч долларов
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