Челси Клинтон заступилась за сына Трампа в Интернете

Фото: AmericaRU.com
После того, как сценаристка шоу «Saturday Night Live» пошутила, что 10-летний Бэррон Трамп (Barron Trump) станет первым стрелком на домашнем обучении, Клинтон вступилась за мальчика. По ее словам, в детстве она также страдала от подобных нападений.
Ранее в Интернете появился ряд насмешек над младшим сыном президента, а пользователи сети раскритиковали его поведение в день инаугурации. "Как и каждый ребенок, Бэррон Трамп заслуживает шанс быть ребенком", - написала Клинтон на Facebook. Запись перепостили более 11 тысяч раз.
Бэррона стали дразнить после победы Трампа на президентских выборах. Мелания Трамп даже пригрозила судебным разбирательством тому, кто выложил видео на YouTube, доказывающее у мальчика наличие нарушения психического развития, аутизма.
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