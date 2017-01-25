Медитация поможет вам лучше справляться со стрессом

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Новое исследование показало, что ментальные практики, а не только сидение в позе лотоса и медитирование, может помочь уменьшить стресс и беспокойство. Ученые медицинского центра при Университете Джоржтауна обнаружили, что тревожные люди, занимавшиеся медитацией осознанности, конструктивно реагировали на стресс и имели меньшую гормональную и воспалительную реакцию.
В эксперименте приняли участие люди, страдающие общим тревожным расстройством, при котором человек находится в состоянии постоянного беспокойства о будущем. Половина участников прошли курс медитации осознанности, другая половина выслушала курс лекций по обучению управления стрессом, о важности питания, физических упражнений, сна и правильного распределения времени.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Psychiatry Research».
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