Из зоопарка Виргинии сбежала рыжая панда

25 января 2017 года, 11:31

Фото: AmericaRU.com

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Во вторник одна из рыжих панд зоопарка Виргинии пропала без вести. В настоящее время учреждение работает с сотрудниками Департамента полиции Норфолка, которые используют геотермальную камеру для поиска пропавшего животного.Последний раз работники зоопарка видели 19-месячную рыжую панду по имени Санни в понедельник в 5 часов вечера по восточному времени, говорится в заявлении администрации зоопарка. Во вторник во время утренней проверки обнаружилось, что панда пропала. Сотрудники зоопарка надеются, что Санни не покидала территорию учреждения, но призвали быть бдительными.«Рыжие панды, как правило, не считаются агрессивными животными. Но как у любого дикого животного, их поведение может быть непредсказуемым. Не стоит пытаться погладить, накормить или забрать Санни», - говорится в блоге зоопарка.