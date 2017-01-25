Из зоопарка Виргинии сбежала рыжая панда

Фото: AmericaRU.com
Последний раз работники зоопарка видели 19-месячную рыжую панду по имени Санни в понедельник в 5 часов вечера по восточному времени, говорится в заявлении администрации зоопарка. Во вторник во время утренней проверки обнаружилось, что панда пропала. Сотрудники зоопарка надеются, что Санни не покидала территорию учреждения, но призвали быть бдительными.
«Рыжие панды, как правило, не считаются агрессивными животными. Но как у любого дикого животного, их поведение может быть непредсказуемым. Не стоит пытаться погладить, накормить или забрать Санни», - говорится в блоге зоопарка.
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