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Главная страница → Раздел: ПолитикаМы построим стену!: Трамп подпишет приказ о строительстве стены на границе
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«Мы построим стену!»: Трамп подпишет приказ о строительстве стены на границе


Мы построим стену!: Трамп подпишет приказ о строительстве стены на границе
Фото: AmericaRU.com
Дональд Трамп (Donald Trump) приступил к выполнению давнего обещания: строительства «большой и красивой» стены на границе с Мексикой. Приказ будет подписан в среду. Средства на строительство будут взяты в действующих федеральных программах.

"Завтра планируется большой день по вопросам национальной безопасности. Среди многих других вещей, мы построим стену!", - написал президент в Твиттере. Также Трамп подпишет еще несколько приказов: регулирующий работу иммиграционной службы, контролирующий въезд сирийских беженцев в США, а также о депортации иммигрантов, связанных с терроризмом.

Трамп построил свою кампанию главным образом на призыве к ужесточению иммиграционного законодательства, а ее краеугольный камень - обещание построить стену на границе. Хотя это вызвало положительную реакцию у его сторонников, среди иммигрантов царит страх.
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