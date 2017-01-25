«Мы построим стену!»: Трамп подпишет приказ о строительстве стены на границе

Фото: AmericaRU.com
"Завтра планируется большой день по вопросам национальной безопасности. Среди многих других вещей, мы построим стену!", - написал президент в Твиттере. Также Трамп подпишет еще несколько приказов: регулирующий работу иммиграционной службы, контролирующий въезд сирийских беженцев в США, а также о депортации иммигрантов, связанных с терроризмом.
Трамп построил свою кампанию главным образом на призыве к ужесточению иммиграционного законодательства, а ее краеугольный камень - обещание построить стену на границе. Хотя это вызвало положительную реакцию у его сторонников, среди иммигрантов царит страх.
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