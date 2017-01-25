«Мы построим стену!»: Трамп подпишет приказ о строительстве стены на границе

25 января 2017 года, 11:09

Фото: AmericaRU.com

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Дональд Трамп (Donald Trump) приступил к выполнению давнего обещания: строительства «большой и красивой» стены на границе с Мексикой. Приказ будет подписан в среду. Средства на строительство будут взяты в действующих федеральных программах."Завтра планируется большой день по вопросам национальной безопасности. Среди многих других вещей, мы построим стену!", - написал президент в Твиттере. Также Трамп подпишет еще несколько приказов: регулирующий работу иммиграционной службы, контролирующий въезд сирийских беженцев в США, а также о депортации иммигрантов, связанных с терроризмом.Трамп построил свою кампанию главным образом на призыве к ужесточению иммиграционного законодательства, а ее краеугольный камень - обещание построить стену на границе. Хотя это вызвало положительную реакцию у его сторонников, среди иммигрантов царит страх.