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В ПАСЕ приняли резолюцию с призывом к РФ прекратить притеснять СМИ


В ПАСЕ приняли резолюцию с призывом к РФ прекратить притеснять СМИ
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/Parliamentary-Assembly-of-the-Council-of-Europe
Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию «Нападение на журналистов и свобода СМИ в Европе», в которой содержаться призывы к России прекратить ущемлять права работников средств массовой информации. Об этом сообщило агентство Укринформ.

В документе, в частности, упоминается ухудшение ситуации со свободой слова в аннексированном Крыму. Парламентарии потребовали от россиян отменить уголовные дела в отношении украинских журналистов на полуострове Анны Андриевской, Наталии Кокориной и Николая Семены, а также отменить решение о закрытии крымскотатарского телеканала ATR. Говорится в резолюции и об украинском режиссёре Олеге Сенцове, приговорённому в РФ к 20 годам тюрьмы.

Кроме того, данным документом ПАСЕ призвало РФ отпустить из заключения украинского журналиста Сущенко. «Будучи обеспокоенной свободой СМИ в Российской Федерации, Ассамблея призывает российское руководство освободить Романа Сущенко, который с 2010 года является корреспондентом Украинского национального информационного агентства Укринформ во Франции, и с 30 сентября 2016 года содержится в Москве в заключении по обвинению в "шпионаже"», - говорится в резолюции.

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