Порошенко пригрозил Кремлю кибераками

Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
Президент подчеркнул, что кибератаки – это часть гибридной войны России, потенциальными объектами которой может стать любая страна мира. «Россия совершает кибератаки не только против Украины, что было подтверждено», - заявил он.
«У нас есть очень сильное киберподразделение, и поэтому Украина может контратаковать», - предупредил Порошенко.
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