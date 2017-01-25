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Главная страница → Раздел: УкраинаПорошенко пригрозил Кремлю кибераками
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Порошенко пригрозил Кремлю кибераками


Порошенко пригрозил Кремлю кибераками
Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
Президент Украины Пётр Порошенко предупредил, что украинцы будут отвечать на кибератаки российских хакеров. Об этом сообщило агентство Укринформ.

Президент подчеркнул, что кибератаки – это часть гибридной войны России, потенциальными объектами которой может стать любая страна мира. «Россия совершает кибератаки не только против Украины, что было подтверждено», - заявил он.

«У нас есть очень сильное киберподразделение, и поэтому Украина может контратаковать», - предупредил Порошенко.

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