В России врач осматривал больного ребёнка в подъезде из-за нежелания подниматься по лестнице

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Следователи заинтересовались данным инцидентом после того, как о нём написали местные СМИ. «В г. Калининграде 5-летнему ребенку потребовалась помощь врача, в связи с заболеванием и ухудшением самочувствия, однако медицинский работник детской городской поликлиники № 6, прибывший по вызову, отказался проследовать в квартиру, где находился больной, мотивировав отказ неисправностью лифта. Родственники вынесли ребенка на первый этаж подъезда дома, где врач в неприспособленных условиях произвел его осмотр и поставил предварительный диагноз», - рассказали представители СК.
С их слов, в данном случае врач продемонстрировал «недобросовестное и небрежное отношение к службе, что выразилось в неполном проведении осмотра малолетнего больного и повлекло существенное нарушение его прав и законных интересов». Проверка продолжается.
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