Россия формирует новую дивизию на границе с Украиной

Фото: AmericaRU.com / mil.ru
«Главный результат нашей инспекции - подтверждение создания нового формирования - 150-й стрелковой дивизии. На данный момент сформирован штаб возле границы с Украиной. Численность дивизии составит 10,5 тысячи человек», - заявил представитель ВС Украины, отметив, что данная дивизия будет полностью сформирована уже к концу этого года.
«Наличие вблизи с границей Украины этого формирования, численностью 10,5 тысяч, конечно не предоставляет гарантий безопасности нашему государству, а является потенциальной угрозой. РФ должна была предупредить об этом всех участниц Венского договора, потому мы считаем это грубым нарушениям документа», - подчеркнул украинец.
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