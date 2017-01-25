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Россия формирует новую дивизию на границе с Украиной


Россия формирует новую дивизию на границе с Украиной
Фото: AmericaRU.com / mil.ru
Вооруженные силы РФ формируют новую многотысячную дивизию в Ростовской области прямо на границе с Украиной. Об этом сообщил руководитель многонациональной инспекционной группы Украины полковник Алексей Вершигора, передаёт Укринформ.

«Главный результат нашей инспекции - подтверждение создания нового формирования - 150-й стрелковой дивизии. На данный момент сформирован штаб возле границы с Украиной. Численность дивизии составит 10,5 тысячи человек», - заявил представитель ВС Украины, отметив, что данная дивизия будет полностью сформирована уже к концу этого года.

«Наличие вблизи с границей Украины этого формирования, численностью 10,5 тысяч, конечно не предоставляет гарантий безопасности нашему государству, а является потенциальной угрозой. РФ должна была предупредить об этом всех участниц Венского договора, потому мы считаем это грубым нарушениям документа», - подчеркнул украинец.
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