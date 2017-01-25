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Главная страница → Раздел: УкраинаВ ИС подтвердили информацию о частичном отводе Россией своих войск с Донбасса
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В ИС подтвердили информацию о частичном отводе Россией своих войск с Донбасса


В ИС подтвердили информацию о частичном отводе Россией своих войск с Донбасса
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/sprotyv.info
Группа Информационное Сопротивление подтвердила информацию о том, что Россия постепенно сокращает военное присутствие в оккупированном Донбассе.

«На протяжении января 2017 г наблюдается поэтапное выведение с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей отдельных частей второго эшелона «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» - армейских корпусов в подчинении Центра территориальных войск Южного военного округа вооруженных сил России», - рассказали в ИС, отметив, что с Донбасса были отведены от 1 до 1,5 тысячи российских военнослужащих.

«Однако при этом вся боевая техника и вооружение этих подразделений осталась на территории Донбасса», - уточнили в Информационном Сопротивлении. Так, по их данным, на сегодняшний день Россия сосредоточила на оккупированных территориях Восточной Украины около 200 танков, 450 БМП и БТР, 150 артиллерийских систем, 60 реактивных систем залпового огня и прочее.

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