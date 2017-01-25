В России появился ещё один долларовый миллиардер

Фото: AmericaRU.com
По данным агентства, такому резкому росту прибыли Орлов обязан, как ни странно, антироссийским санкциям. Дело в том, что его холдинг не только не пострадал от ограничений, но и выиграл в результате продовольственного эмбарго, введённого российскими властями в ответ на санкции.
Отметим, что всего в рейтинг миллиардеров попали 17 россиян. Самый богатый из них – гендиректор горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашев. Он занял 45 место благодаря состоянию в 16,9 миллиардов долларов. В список также попали акционер газовой компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон (16,7 млрд. долл.), владелец инвестиционной компании «Интеррос» Владимир Потанин (16,4 млрд. долл.) и прочие.
Первое место рейтинга уже традиционно досталось создателю и владельцу корпорации Microsoft Билу Гейтсу (92,7 млрд. долл.). В тройку лидеров также вошли крупнейший инвестор США Уоррен Баффет (72,3 млрд. долл.) и владелец аэрокосмической коспании «Blue Origin» и издательского дома «The Washington Post» Джеф Безос (71,3 млрд. долл.).
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