В Курске мужчина погиб, пытаясь перейти по проводам с одной многоэтажки на другую

Фото: AmericaRU.com
Инцидент произошел во вторник, 24 января. «Мужчина на высоте около 30 метров пытался перейти по проводам, протянутым между двумя девятиэтажными многоквартирными домами… расположенными друг от друга на расстоянии около 100 метров. Приблизительно на середине пути он сорвался и упал вниз на землю», - рассказали следователи, отметив, что от полученных тяжелых травм мужчина скончался на месте.
По данному делу ведётся доследственная проверка, сотрудники СК пытаются выяснить причину столь необдуманного поступка.
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