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В Госдуме России объяснили декриминализацию побоев желанием укрепить семьи


В Госдуме России объяснили декриминализацию побоев желанием укрепить семьи
Фото: AmericaRU.com
Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин выступил в поддержку законопроекта, исключающего побои близких родственников из числа уголовных преступлений. Он выразил уверенность, что данная мера поможет укрепить семьи. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Володин назвал «браком» предыдущий вариант закона, согласно которому побои, не нанёсшие тяжелого вреда здоровью, перешли в разряд административных правонарушений. В частности, чиновника возмутил в нём тот факт, что эта норма не коснулась насилия в семье. «Получилась ситуация, когда в случае конфликта в семье наступала бы уголовная ответственность. А когда эта же ситуация возникает с соседом или, например, дети попадают в какие-то стычки со своими друзьями, наступает административная ответственность. Получается, что родные поставлены в неравное положение, идет давление на семью», - выразил мнение спикер ГД, заявив, что, согласно соцопросам, подавляющее большинство россиян якобы «не хотят жестко регулировать» побои в семье.

«Нужно исключать семейное насилие, нужно делать все для того, чтобы семьи были крепкими, чтобы не было конфликтов», - объяснил Володин цель принятого законопроекта.

Его слова в интервью радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировала редактор издания The New Times Евгения Альбац. «Домашнее насилие принципиально отличается от насилия, как они предлагают пример, в отношении соседа. Потому что оно скрыто от чужих глаз. Потому что инцест у нас в глубинке – одно из невероятно распространенных событий. Что насилие отцов в отношении дочерей кошмарное. Что случаев, когда сидели, вместе пили на кухне, ударил сковородкой, убил или избил так, что встать не могла, или избил так, что потеряла ребенка, это я вам могу сказать. Я была 10 лет членом Комиссии по помилованиям во время того, как президентом был Борис Ельцин. Это самые частые случаи — насилие в семье. … Это же европейская такая норма, что домашнее насилие значительно страшнее публичного. И насилие мужчин над женщинами – это страшная история. Я думаю, им (депутатам, - ред.) кажется, что вот они таким образом возвращаются к тому патриархальному укладу, который существовал в России в допотопные времена», - заявила политолог.

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