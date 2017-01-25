В Госдуме России объяснили декриминализацию побоев желанием укрепить семьи

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Володин назвал «браком» предыдущий вариант закона, согласно которому побои, не нанёсшие тяжелого вреда здоровью, перешли в разряд административных правонарушений. В частности, чиновника возмутил в нём тот факт, что эта норма не коснулась насилия в семье. «Получилась ситуация, когда в случае конфликта в семье наступала бы уголовная ответственность. А когда эта же ситуация возникает с соседом или, например, дети попадают в какие-то стычки со своими друзьями, наступает административная ответственность. Получается, что родные поставлены в неравное положение, идет давление на семью», - выразил мнение спикер ГД, заявив, что, согласно соцопросам, подавляющее большинство россиян якобы «не хотят жестко регулировать» побои в семье.
«Нужно исключать семейное насилие, нужно делать все для того, чтобы семьи были крепкими, чтобы не было конфликтов», - объяснил Володин цель принятого законопроекта.
Его слова в интервью радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировала редактор издания The New Times Евгения Альбац. «Домашнее насилие принципиально отличается от насилия, как они предлагают пример, в отношении соседа. Потому что оно скрыто от чужих глаз. Потому что инцест у нас в глубинке – одно из невероятно распространенных событий. Что насилие отцов в отношении дочерей кошмарное. Что случаев, когда сидели, вместе пили на кухне, ударил сковородкой, убил или избил так, что встать не могла, или избил так, что потеряла ребенка, это я вам могу сказать. Я была 10 лет членом Комиссии по помилованиям во время того, как президентом был Борис Ельцин. Это самые частые случаи — насилие в семье. … Это же европейская такая норма, что домашнее насилие значительно страшнее публичного. И насилие мужчин над женщинами – это страшная история. Я думаю, им (депутатам, - ред.) кажется, что вот они таким образом возвращаются к тому патриархальному укладу, который существовал в России в допотопные времена», - заявила политолог.
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