Большинство женщины не знают, когда стоит начинать проверять здоровье сердца

Фото: AmericaRU.com
Американская ассоциация сердца рекомендует начинать следить за здоровьем сердца в возрасте 20 лет. Около 60 процентов опрошенных женщин сказали, что они считали, что впервые стоит обратиться к кардиологу после 30 лет. "Чем раньше вы можете определить факторы риска, тем лучше. Поэтому, если вы можете определить их в 20 или 30 лет, то вероятность развития заболевания сердца в 70 или 80 лет может быть меньше", - говорит кардиолог больницы Хантингтона Кристал Янг (Kristal Young).
Что должна включать в себя проверка? Артериальное давление, вес, уровень холестерина, уровень сахара в крови, а в некоторых случаях и ЭКГ.
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