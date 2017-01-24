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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеБольшинство женщины не знают, когда стоит начинать проверять здоровье сердца
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Большинство женщины не знают, когда стоит начинать проверять здоровье сердца


Большинство женщины не знают, когда стоит начинать проверять здоровье сердца
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что большинство женщин в возрасте старше 20 лет не знают, когда стоит начинать проверять здоровье сердца. Это может быть одной из причин, почему каждую минуту от болезни сердца умирает представительница прекрасного пола.

Американская ассоциация сердца рекомендует начинать следить за здоровьем сердца в возрасте 20 лет. Около 60 процентов опрошенных женщин сказали, что они считали, что впервые стоит обратиться к кардиологу после 30 лет. "Чем раньше вы можете определить факторы риска, тем лучше. Поэтому, если вы можете определить их в 20 или 30 лет, то вероятность развития заболевания сердца в 70 или 80 лет может быть меньше", - говорит кардиолог больницы Хантингтона Кристал Янг (Kristal Young).

Что должна включать в себя проверка? Артериальное давление, вес, уровень холестерина, уровень сахара в крови, а в некоторых случаях и ЭКГ.

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