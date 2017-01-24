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Главная страница → Раздел: ЭкономикаFoxconn планирует построить в США завод за 7 миллиардов долларов
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Foxconn планирует построить в США завод за 7 миллиардов долларов


Foxconn планирует построить в США завод за 7 миллиардов долларов
Фото: AmericaRU.com
Тайваньская компания, которая занимается сборкой iPhones от Apple и другой электроники, рассматривает возможность инвестирования 7 миллиардов долларов в завод по производству панелей дисплеев в США. Это создаст дополнительные 50 тысяч рабочих мест в стране.

Генеральный директор компании Терри Гоу (Terry Gou) обсудил потенциальное расширение во время собрания акционеров. Гоу, чья компания в прошлом году купила Sharp Corp. в Японии, заявил, что решение будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от того, сможет ли штат, в котором будет построен завод, предоставить землю по недорогой цене. "Если бы власти американских штатов выполнили это условие, то производить в США было бы дешевле, чем доставлять из Китая или Японии. Так почему бы не построить там завод?" - сказал Гоу.

Он отметил, что инвестиции превысят 7 миллиардов долларов, а на объекте, если его, конечно, построят, будут работат от 30 до 50 тысяч человек. Пока что строительство планируется в штате Пенсильвания, но Foxconn ведет переговоры и с другими штатами.
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