Ветеран снял эмоциональное видео в ответ на сжигание флага в Портленде

24 января 2017 года, 19:03

Фото: AmericaRU.com

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Сожжение американского флага в Портленде в знак протеста вызвало у ветерана из Клакамаса желание снять ответное видео, которое в настоящее время распространилось по всему Интернету.Демонстранты провели акцию протеста против президента Дональда Трампа (Donald Trump) перед его инаугурацией как выражение прав Первой поправки Конституции. Ветеран Эрик Пост (Eric Post) хотел им помешать, и отправился для этого на Национальное кладбище, где снял эмоциональное видео."Я знал, что если на самом деле хочу что-то изменить, то мне не стоит бороться с ненавистью тем же способом. Я хочу сказать от имени тех, кто не может говорить, и тех, кто здесь похоронен", - сказал Пост. Он заявил, что считает сожжение флага оскорблением и неуважением. Мужчина добавил, что призывает протестующих найти другой способ высказать свои желания.Ранее Трамп написал в Твиттере, что никому нельзя позволять сжигать американский флаг. «Если кто-то это сделает, то должен столкнуться с последствиями. Возможно, потеря гражданства или год тюрьмы!» – заявил он.