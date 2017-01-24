Ветеран снял эмоциональное видео в ответ на сжигание флага в Портленде

Фото: AmericaRU.com
Демонстранты провели акцию протеста против президента Дональда Трампа (Donald Trump) перед его инаугурацией как выражение прав Первой поправки Конституции. Ветеран Эрик Пост (Eric Post) хотел им помешать, и отправился для этого на Национальное кладбище, где снял эмоциональное видео.
"Я знал, что если на самом деле хочу что-то изменить, то мне не стоит бороться с ненавистью тем же способом. Я хочу сказать от имени тех, кто не может говорить, и тех, кто здесь похоронен", - сказал Пост. Он заявил, что считает сожжение флага оскорблением и неуважением. Мужчина добавил, что призывает протестующих найти другой способ высказать свои желания.
Ранее Трамп написал в Твиттере, что никому нельзя позволять сжигать американский флаг. «Если кто-то это сделает, то должен столкнуться с последствиями. Возможно, потеря гражданства или год тюрьмы!» – заявил он.
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