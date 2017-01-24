Бег полезен для здоровья колен

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Здравый смысл подсказывает нам, что при беге создается нагрузка на коленные суставы, что со временем негативно отражается на здоровье хрящей и способствует развитию артрита. Однако ученые Университета Бригама Янга обнаружили, что бегуны в меньшей степени подвержены развитию данного заболевания, нежели небегающая часть населения.
Ученые проанализировали образцы синовиальной жидкости, взятые из коленных суставов здоровых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 35 лет, до и после 30-минутного бега. Они выявили, что два белка, GM-CSF и IL-15, которые могут свидетельствовать о наличии воспаления, расщепляются в результате бега.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «European Journal of Applied Physiology».
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