Бег полезен для здоровья колен

24 января 2017 года, 18:46

Фото: AmericaRU.com

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Что на самом деле делает бег с вашими коленями? Новое исследование может в корне изменить ваше мнение по этому поводу.Здравый смысл подсказывает нам, что при беге создается нагрузка на коленные суставы, что со временем негативно отражается на здоровье хрящей и способствует развитию артрита. Однако ученые Университета Бригама Янга обнаружили, что бегуны в меньшей степени подвержены развитию данного заболевания, нежели небегающая часть населения.Ученые проанализировали образцы синовиальной жидкости, взятые из коленных суставов здоровых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 35 лет, до и после 30-минутного бега. Они выявили, что два белка, GM-CSF и IL-15, которые могут свидетельствовать о наличии воспаления, расщепляются в результате бега.Результаты исследования были опубликованы в журнале «European Journal of Applied Physiology».