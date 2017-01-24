В Юте отказались узаконить полигамию

24 января 2017 года, 18:30

Фото: AmericaRU.com

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В штате Юта многобрачие до сих пор считается незаконным: Верховный суд отказался выслушать аргументы суда низшей инстанции, который ранее упразднил часть запрета на полигамию.Мормон Коди Браун (Kody Brown) и его четыре жены, звезды популярного реалити-шоу «Жены-сестры», в течение многих лет добиваются отмены запрета на многобрачие. В декабре 2013 году судья федерального суда штата Юта вынес решение в пользу истца. Однако в апреле прошлого года апелляционный суд отменил это решение, восстановив запрет на полигамию. В понедельник Верховный суд поддержал решение апелляционного суда, передает AP.Проблема Брауна в том, что он фактически никогда не привлекался к ответственности за многоженство - соответственно, дискриминация не может быть доказана. Ранее Брауны заявляли в суде, что ведут здоровый образ жизни, у всех жен есть работа, дети ходят в школу, и все абсолютно равны в правах.