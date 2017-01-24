Депрессия мешает женщинам, страдающим бесплодием, обратиться за медицинской помощью

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В исследовании приняли участие 416 женщин, из которых 41 процент страдали депрессией. "Взаимосвязь депрессии и бесплодия трудноразрешима. Многие женщины показали положительный результат на наличие симптомов депрессии", - говорит ведущий автор исследования Натали Кроуфорд (Natalie Crawford) из Клиники лечения бесплодия в Остине, штат Техас. Она начинала работу над исследованием, когда работала в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл.
Ученые обнаружили, что женщины, испытывающие симптомы депрессии, менее вероятно обращаются к специалистам за лечением бесплодия, что делает еще более трудным достижение их конечной цели – беременности. Более половины испытуемых пытались забеременеть в течение более двух лет.
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