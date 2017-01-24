Депрессия мешает женщинам, страдающим бесплодием, обратиться за медицинской помощью

24 января 2017 года, 18:08

Фото: AmericaRU.com

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Бесплодные женщины, которые страдают депрессией, реже обращаются к врачам за лечением, предполагает новое исследование. По словам авторов эксперимента, проверка пациенток на наличие симптомов депрессии поможет улучшить качество жизни женщин и не упустить их шанс забеременеть.В исследовании приняли участие 416 женщин, из которых 41 процент страдали депрессией. "Взаимосвязь депрессии и бесплодия трудноразрешима. Многие женщины показали положительный результат на наличие симптомов депрессии", - говорит ведущий автор исследования Натали Кроуфорд (Natalie Crawford) из Клиники лечения бесплодия в Остине, штат Техас. Она начинала работу над исследованием, когда работала в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл.Ученые обнаружили, что женщины, испытывающие симптомы депрессии, менее вероятно обращаются к специалистам за лечением бесплодия, что делает еще более трудным достижение их конечной цели – беременности. Более половины испытуемых пытались забеременеть в течение более двух лет.