Трамп заявил, что нарушения на выборах стоили ему голосов избирателей

24 января 2017 года, 17:50

Фото: AmericaRU.com

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Президент Дональд Трамп (Donald Trump) сделал одно из самых противоречивых заявлений о выборах: на встрече с лидерами Конгресса он сказал, что выиграл бы народное голосование, если бы не фальсификация результатов голосования."Он сказал, что от 3 до 5 миллионов «нелегалов» проголосовали за его соперницу, поэтому он потерял голоса избирателей", - заявил представитель Демократической партии. Республиканец выиграл президентские выборы, набрав 304 голоса выборщиков, по сравнению с 227 голосами Хиллари Клинтон (Hillary Clinton). Однако бывший госсекретарь набрала около 3 миллионов голосов в народном голосовании.Трамп впервые заговорил о фальсификации результатов выборов в ноябре, но не предоставил никаких доказательств, которые подтвердили бы его заявление.