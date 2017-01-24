Гэвин Россдэйл признался, что никогда не хотел разводиться с Гвен Стефани

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"Это совершенно не то, чего я хотел, но это проbзошло. Помимо смерти, я считаю, что развод - один из самых трудных и самых болезненных моментов, которые необходимо пережить", - сказал он в интервью с журналом Fabulous. Музыкант заявил, что сожалеет по поводу внезапного расставания с певицей, но отметил, что стоит столкнуться с реальностью. "Вы не можете жить без сожалений и быть человеком одновременно", - сказал он.
Кроме того, фронтмен группы Bush заявил, что гордится 20 годами, которые он провел с Гвен. "Это на всю жизнь. Я до сих пор считаю ее невероятной. Это были прекрасные 20 лет, и у нас трое замечательных детей. Было много хорошего, и со временем это будет становиться все более очевидно", - сказал Россдэйл.
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