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Главная страница → Раздел: События/СкандалыПолиция арестовала двоих человек, устроивших пожар, убивший более 50 животных
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Полиция арестовала двоих человек, устроивших пожар, убивший более 50 животных


Полиция арестовала двоих человек, устроивших пожар, убивший более 50 животных
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов Флориды арестовали двоих человек, которые устроили в доме пожар, в результате которого погибли более 50 животных. Инцидент произошел в начале этого месяца.

По словам стражей порядка, 67-летняя Жаклин Траум (Jacquelyn Traum) и 55-летний Даниэль Брэнтли (Daniel Brantley) были арестованы в понедельник. Они обвиняются по 80 пунктам обвинения в жестоком обращении с животными. Следователи Мерритт-Айленда заявили, что пара приютила большое количество животных, которые были вынуждены ютиться на небольшом пространстве в ужасных условиях.

Заместитель шерифа округа Бревард сообщил, что слишком большое количество животных привело к перенаселению, что, вероятно, способствовало гибели домашних животных, которые не смогли избежать пожара. В результате инцидента погибли 45 кошек, попугай, енот и, по меньшей мере, четыре собаки. Еще 15 питомцев удалось спасти, и они были отданы в Службу защиты животных.
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