В Хабаровске мужчину задержали за убийство собственной семьи

Фото: AmericaRU.com / khabkray.sledcom.ru
«Ночью в частном доме Хабаровска произошел пожар. Прибывшие пожарные не смогли сразу подъехать к дому, так как на дороге находился микроавтобус 36-летнего владельца жилья, машина горела. Пожарные потушили автомобиль, подъехали к дому и потушили его. В ходе осмотра дома обнаружены тела 3 человек: женщины (1983 г.р.) и двух ее дочерей (2012, 2015 г.р.). В пристройке на участке обнаружено тело еще одной женщины (1935 г.р.) с признаками насильственной смерти», - рассказали следователи, отметив, что ими был задержан 36-летний хозяин дома, являющейся мужем погибшей женщины, отцом погибших детей и внуком погибшей старушки.
«Мужчина находится в неадекватном состоянии, он не может внятно объяснить, что произошло, его одежда сильно пахнет гарью», - уточнили представители СК.
По факту гибели 4 людей было заведено уголовное дело. Ведётся расследование.
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