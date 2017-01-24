В Днепре 6-летнего ребёнка подстрелили на прогулке

Фото: AmericaRU.com
«23 января около 20:00 мать с отчимом и ребенком проходили возле арки по ул. 20 лет Победы. Вдруг взрослые услышали звук, похожий на хлопок, после чего ребенок почувствовал резкую боль в области спины слева. Родители немедленно на собственном автомобиле доставили ребенка в больницу», - рассказали правоохранители, отметив, что у ребёнка диагностировали пулевое ранение левой половины грудной клетки. Его немедленно прооперировали. Сейчас состояние мальчика оценивается как тяжелое.
По факту ранения ребёнка было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Полиция устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Геращенко утверждает, что его пытались «убрать» заказчики убийства Шеремета →
- РПЦ хочет присвоить себе крымский «Херсонес Таврический» →
- В Донецке замечены 3 новых группы российских снайперов, - ИС →
- Украинец стал вице-президентом ПАСЕ →
- Россияне передадут Украине 16 уголовников, содержащихся в тюрьмах Крыма →
- В Крыму сотрудник зоопарка скончался после нападения львов →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108741
http://www.americaru.com/news/108741