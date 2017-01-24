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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Днепре 6-летнего ребёнка подстрелили на прогулке
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В Днепре 6-летнего ребёнка подстрелили на прогулке


В Днепре 6-летнего ребёнка подстрелили на прогулке
Фото: AmericaRU.com
Вопиющий случай произошёл в украинском городе Днепре. 6-летний мальчик во время прогулки с родителями получил тяжелое пулевое ранение. О этом сообщило областное управление Национальной полиции Украины.

«23 января около 20:00 мать с отчимом и ребенком проходили возле арки по ул. 20 лет Победы. Вдруг взрослые услышали звук, похожий на хлопок, после чего ребенок почувствовал резкую боль в области спины слева. Родители немедленно на собственном автомобиле доставили ребенка в больницу», - рассказали правоохранители, отметив, что у ребёнка диагностировали пулевое ранение левой половины грудной клетки. Его немедленно прооперировали. Сейчас состояние мальчика оценивается как тяжелое.

По факту ранения ребёнка было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Полиция устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.
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