Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:47 am | Чикаго 5:47 am | Сан-Франциско 3:47 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессНа Землю все еще падают метеориты, которые образовались от космического столкновения 466 миллионов лет назад
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

На Землю все еще падают метеориты, которые образовались от космического столкновения 466 миллионов лет назад


На Землю все еще падают метеориты, которые образовались от космического столкновения 466 миллионов лет назад
Фото: AmericaRU.com
Каждый год Земля подвергается атаке 84 тысяч небесных объектом весом более 10 граммов. Большинство из них сгорает в атмосфере. Ученые пришли к выводу, что среди этих метеоритов есть и останки от столкновения объекта между Марсом и Юпитером, которое произошло 466 миллионов лет назад.

Это самый большой взрыв, который произошел в окрестностях Земли за последние 3 миллиарда лет. От столкновения объектов в поясе астероидов осталось множество мелких осколков, и они до сих пор падают на нашу планету.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature Astronomy, метеориты от этого взрыва начали попадать в атмосферу нашей планеты задолго до появления динозавров. Сегодня такие осколки попадают на Землю нечасто, но они все еще присутствуют как космический мусор в пространстве вокруг нас.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108739
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Требуются
Cdl drivers needed Cdl drivers needed
Раздел: Требуются
Требуется швея для индевидуального пошива Требуется швея для индевидуального пошива
Раздел: Квартиры - сдам
2х комн.кв с 26.05-15.09 1600/мес с к/у манхэттен 2х комн.кв с 26.05-15.09 1600/мес с к/у манхэттен
Раздел: Услуги
Executive touch cleaning services Executive touch cleaning services
Раздел: Барахолка
Продается новая летняя куртка BNCI Продается новая летняя куртка BNCI
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus