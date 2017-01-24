На Землю все еще падают метеориты, которые образовались от космического столкновения 466 миллионов лет назад

24 января 2017 года, 15:30

Фото: AmericaRU.com

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Каждый год Земля подвергается атаке 84 тысяч небесных объектом весом более 10 граммов. Большинство из них сгорает в атмосфере. Ученые пришли к выводу, что среди этих метеоритов есть и останки от столкновения объекта между Марсом и Юпитером, которое произошло 466 миллионов лет назад.Это самый большой взрыв, который произошел в окрестностях Земли за последние 3 миллиарда лет. От столкновения объектов в поясе астероидов осталось множество мелких осколков, и они до сих пор падают на нашу планету.Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature Astronomy, метеориты от этого взрыва начали попадать в атмосферу нашей планеты задолго до появления динозавров. Сегодня такие осколки попадают на Землю нечасто, но они все еще присутствуют как космический мусор в пространстве вокруг нас.