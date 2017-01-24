В Иллинойсе и Висконсине 8 человек заразилось необычным вирусом от крыс

24 января 2017 года, 14:20

Фото: AmericaRU.com

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Восемь человек инфицированы в штатах Висконсин и Иллинойс вирусом, который редко встречается в США и передается от крыс. Все эти люди работали в учреждениях по разведению домашних грызунов, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний.Первые два человека заболели в декабре 2016 года. У обоих был обнаружен вирус Сеула, который является частью семейства хантавирусов. Обычно им болеют только грызуны, а не люди. Затем инфекция была найдена еще у 6 человек.Вирус Сеула распространен среди крыс Норвегии (коричневых крыс). До сих пор большинство случаев заражения людей было зафиксировано в Азии. Это первый случай, когда заболели американцы. Инфицирование происходит от укусов, через кровь или слюну крыс. Вирус не может передаваться от человека к человеку, отметил доктор Нирав Шах (Nirav Shah), директор департамента общественного здравоохранения Иллинойса.Зараженные вирусом Сеула люди испытывают лихорадку, сильные головные боли, боли в спине и животе, озноб. У них могут появляться затуманенное зрение, красные глаза или сыпь. Многие не замечают каких-либо симптомов болезни вообще.