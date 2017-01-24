Могут ли гренки и жареная картошка вызвать рак?

24 января 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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Специалисты Агентства по пищевым стандартам начали кампанию, которая предупреждает о рисках рака, связанных с потреблением гренок, жареного картофеля и других крахмалистых продуктов, приготовленных при высоких температурах.В рамках этой компании ученые намерены провести исследование, подобное тому, которое в 2002 изучало влияние жареных продуктов на организм животных. Только теперь эксперимент будет проводиться на людях.Ранний анализ на мышах показал, что соединения, возникающие при жарке еды, повышают шансы развития рака. Акриламид, из-за которого жареный хлеб и картофель получают золотистый цвет, опасен для здоровья. Соединение образуется из простых сахаров, таких как глюкоза, реагирующих с аминокислотой аспарагин, когда эти продукты готовятся при температуре выше 120 градусов по Цельсию. Если жарить слишком долго, хлеб и картофель становятся черными – это означает, что акриламида в них больше.В рамках кампании потребителей призывают не жарить продукты вовсе или жарить только до легкого золотистого цвета.