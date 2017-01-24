Калифорния сократит выбросы парниковых газов на 40%

Фото: AmericaRU.com
План, выпущенный Советом по воздушным ресурсам штата Калифорния, «предназначен для изменения экономики региона и прекращения зависимости от ископаемого топлива». Новая стратегия предполагает квотирование выбросов, внедрение новых торговых программ, стандартов по использования низкоуглеродных видов топлива. Кроме того, что миллиона обычных машин должны быть заменены на электрокары, также порядка 20% выбросов сократят в нефтеперерабатывающем секторе.
Губернатор Калифорнии Джерри Браун (Jerry Brown) пообещал бороться с любыми попытками администрации Трампа откатить политику по борьбе с изменением климата.
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