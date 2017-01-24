Калифорния сократит выбросы парниковых газов на 40%

24 января 2017 года, 13:25

Фото: AmericaRU.com

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Власти штата Калифорния начинают реализацию агрессивного плана, который позволит сократить 40% выбросов парниковых газов к 2030 году. Это означает, что в штате появится более 4 миллионов автомобилей с нулевым уровнем выхлопа.План, выпущенный Советом по воздушным ресурсам штата Калифорния, «предназначен для изменения экономики региона и прекращения зависимости от ископаемого топлива». Новая стратегия предполагает квотирование выбросов, внедрение новых торговых программ, стандартов по использования низкоуглеродных видов топлива. Кроме того, что миллиона обычных машин должны быть заменены на электрокары, также порядка 20% выбросов сократят в нефтеперерабатывающем секторе.Губернатор Калифорнии Джерри Браун (Jerry Brown) пообещал бороться с любыми попытками администрации Трампа откатить политику по борьбе с изменением климата.