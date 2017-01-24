Группа американских студентов хочет сварить пиво на Луне

Фото: AmericaRU.com
«Идея возникла как шутка. Но потом мы поняли, что можем это осуществить, поскольку некоторые из нас неоднократно варили пиво в домашних условиях», - рассказал представитель команды студентов Ники Ашари (Neeki Ashari).
Таким образом, группа калифорнийских студентов начинает конкуренцию с командой TeamIndus, которая лидирует в гонке Google Lunar X Prize. Победа в этом конкурсе даст право проведения исследований на Луне.
Приготовление пива на Луне поможет выяснить, можно ли производить в космосе хлеб и другие дрожжевые продукты. Это важно для будущего освоения Солнечной системы и дальних полетов в космосе.
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