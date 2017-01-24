В Швеции трое мужчин изнасиловали женщину и показали это в живой трансляции Facebook

24 января 2017 года, 12:15

Фото: AmericaRU.com

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Полиция Упсалы, Швеция, арестовала троих мужчин по подозрению в изнасиловании женщины. Насильники показали ужасное преступление в потоке Facebook Live в закрытой группе. Власти призвали людей, имеющих доступ к видео с нападением сделать их доступными для следователей.«Полиция имеет доступ лишь к некоторым изображениям и видеозаписям. Но к сегменту, непосредственно показывающему нападение, у нас доступа нет», - заявил прокурор Упсалы Магнус Берггрен (Magnus Berggren).Правоохранители арестовали нападавших на территории кампуса университета Упсалы после того, как получили сообщение о том, что изнасилование было показано в прямом эфире Facebook Live. Арестованным 18, 20 24 года.