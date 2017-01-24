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Главная страница → Раздел: УкраинаГеращенко утверждает, что его пытались убрать заказчики убийства Шеремета
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Геращенко утверждает, что его пытались «убрать» заказчики убийства Шеремета


Геращенко утверждает, что его пытались убрать заказчики убийства Шеремета
Фото: AmericaRU.com / mvs.gov.ua
Украинский депутат и советник главы МВД Антон Геращенко, покушение на которого на днях предотвратила СБУ, утверждает, что его хотели «убрать» те же люди, что заказали убийство журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в его сообщении, опубликованном в Facebook.

«Почерк организации покушения на меня, путём подкладывания под авто бомбы с дистанционным взрывателям и ряд других фактов показывает, что убийство Павла Шеремета и покушение на меня организовалось и руководилось из одного Центра на территории РФ», - сообщил депутат, уточнив, что данный центр организован непосредственно российскими спецслужбами.

Со слов Геращенко, этот центр, среди прочих, осуществил убийство в сентябре прошлого года украинского разведчика Ивана Мамчура. Киллера удалось задержать и допросить. «Гражданин С. рассказал о том, что он был отобран вместе с группой из примерно 50 других граждан Украины и проходил обучение в лагере на территории РФ под руководством агентов российских спецслужб, где получал навыки скрытного наблюдения, использования оружия, реализации убийств и скрытного ухода с места преступления», - поделился информацией советник Авакова.

Он подчеркнул, что данные факты являются свидетельством «государственного терроризма со стороны РФ».
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