Ford начинает работать со стартапом по онлайн-продаже машин

Фото: AmericaRU.com
Ford Motor Credit Co. будет использовать программное обеспечение, разработанное AutoFi Inc., чтобы дать покупателям возможность купить авто онлайн через сайты официальных представителей. Также с помощью этого инструмента можно будет получить кредит на покупку машины в сети.
В рамках новой сделки Ford Motor Credit вкладывает инвестиции в акционерный капитал AutoFi. Сумма не разглашается.
AutoFi не принимает никаких кредитных решений и не выдает сами кредиты. Компания осуществляет свою деятельность на рынке, где дилеры могут выбрать, какие банки, кредитные союзы и другие кредитные организации могут предоставить займы для покупателей. AutoFi получает гонорар как посредник, если служба компании используется при покупке.
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