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Ford начинает работать со стартапом по онлайн-продаже машин


Ford начинает работать со стартапом по онлайн-продаже машин
Фото: AmericaRU.com
Американский автопроизводитель Ford начинает сотрудничество со стартапом из Саг-Франциско AutoFi в сфере онлайн-продаж машин. Вскоре купить автомобиль Ford станет проще, не посещая при этом выставочный зал или дилера.

Ford Motor Credit Co. будет использовать программное обеспечение, разработанное AutoFi Inc., чтобы дать покупателям возможность купить авто онлайн через сайты официальных представителей. Также с помощью этого инструмента можно будет получить кредит на покупку машины в сети.

В рамках новой сделки Ford Motor Credit вкладывает инвестиции в акционерный капитал AutoFi. Сумма не разглашается.

AutoFi не принимает никаких кредитных решений и не выдает сами кредиты. Компания осуществляет свою деятельность на рынке, где дилеры могут выбрать, какие банки, кредитные союзы и другие кредитные организации могут предоставить займы для покупателей. AutoFi получает гонорар как посредник, если служба компании используется при покупке.
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