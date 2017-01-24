РПЦ хочет присвоить себе крымский «Херсонес Таврический»

Фото: AmericaRU.com / chersonesos-sev.ru
«Крымская епархия РПЦ хочет получить под свой контроль 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический»… Мир может потерять уникальную историческую достопримечательность, которая включена в список мирового наследия ЮНЕСКО», - сообщила украинка, отметив, что россияне «используют тактику ИГИЛ, боевики которой разрушают исторические памятники на Ближнем Востоке».
Депутат также напомнила, что в прошлом году Россия уже уничтожила один из объектов «Херсонеса Таврического» - античную усадьбу. «Это сделали военные РФ, которые вырыли огромный котлован на месте памятника и залили его бетоном», - рассказала Фриз.
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