Трамп заморозил найм тысяч федеральных служащих

24 января 2017 года, 11:10

Фото: AmericaRU.com

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Новый Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) начал первую неделю работы в Администрации, подписав распоряжение о замораживании найма огромного числа федеральных служащих. Его цель – повлиять на функционирование исполнительной власти, оставив широкие возможности для тех, кто работает в армии, национальной и общественной безопасности.Впервые за 35 лет глава Америки проводит капитальное изменение работы федеральной исполнительной власти. Трамп собирается «очистить ее от коррупции и сговора интересов в Вашингтоне». Поэтому замораживание найма сотрудников является ключевым элементом в его «контракте с американским Избирателем».Это распоряжение – одно из первых, подписанных в понедельник. Также он оставил роспись в документе о выходе США из Транс-Тихоокеанского партнерства. Меморандум Трампа указывает, что в исполнительной власти «нет вакансий на 22 января 2017 года, и новые создаваться пока не будут». Замораживание не распространяется на военнослужащих.