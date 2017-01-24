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У Мела Гибсона родился девятый ребенок


У Мела Гибсона родился девятый ребенок
Фото: AmericaRU.com
У известного актера и режиссера Мела Гибсона (Mel Gibson) родился уже девятый по счету ребенок. Мамой малыша стала его подруга, писательница Розалинд Росс.

Ребенка назвали Ларс Джерард Гибсон. Он родился в пятницу в Лос-Анджелесе, заявляют представители режиссера. Это первый ребенок пары, которая встречается больше двух лет.
Предыдущих детей Гибсону родила его бывшая жена Робин Мур. У него самого в семье было пятеро сыновей, поэтому он всегда хотел завести большую семью.

В этом году Гибсон был номинирован на премию «Золотой глобус» за новый фильм «По соображениям совести».
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