У Мела Гибсона родился девятый ребенок

Фото: AmericaRU.com
Ребенка назвали Ларс Джерард Гибсон. Он родился в пятницу в Лос-Анджелесе, заявляют представители режиссера. Это первый ребенок пары, которая встречается больше двух лет.
Предыдущих детей Гибсону родила его бывшая жена Робин Мур. У него самого в семье было пятеро сыновей, поэтому он всегда хотел завести большую семью.
В этом году Гибсон был номинирован на премию «Золотой глобус» за новый фильм «По соображениям совести».
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