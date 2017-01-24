Трамп решил дать молодым мигрантам отсрочку - пока

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Очевидно, после масштабных выступлений против такой меры Трамп решил смягчить свою позицию, по крайней мере, на ближайшее время. И хотя он пообещал как можно быстрее депортировать всех нелегалов, включая мечтателей, пока их выдворять из страны не будут.
В 2012 году Президент Барак Обама инициировал специальную программу DACA, которая дает права мечтателям остаться в Америке и строить карьеру. Это позволило выйти из тени 740 тысячам нелегалов. Отвечая на вопрос о возможной отмене DACA в понедельник, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на своем первом официальном пресс-брифинге заявил, что пока о депортации мечтателей речи не идет. Новый глава США собирается выдворять только недокументированных нарушителей.
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