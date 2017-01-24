Трамп решил дать молодым мигрантам отсрочку - пока

24 января 2017 года, 10:20

Фото: AmericaRU.com

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Понедельник принес проблеск надежды для так называемых мечтателей – молодых людей, которые попали в Америку в юном возрасте нелегальными мигрантами и теперь имеют образование и работу в США. Администрация нового Президента США Дональда Трампа (Donald Trump), несмотря на обещание полностью изменить все исполнительные распоряжения своего предшественника, дает отсрочку в депортации таких молодых людей.Очевидно, после масштабных выступлений против такой меры Трамп решил смягчить свою позицию, по крайней мере, на ближайшее время. И хотя он пообещал как можно быстрее депортировать всех нелегалов, включая мечтателей, пока их выдворять из страны не будут.В 2012 году Президент Барак Обама инициировал специальную программу DACA, которая дает права мечтателям остаться в Америке и строить карьеру. Это позволило выйти из тени 740 тысячам нелегалов. Отвечая на вопрос о возможной отмене DACA в понедельник, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на своем первом официальном пресс-брифинге заявил, что пока о депортации мечтателей речи не идет. Новый глава США собирается выдворять только недокументированных нарушителей.