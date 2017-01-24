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Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп решил дать молодым мигрантам отсрочку - пока
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Трамп решил дать молодым мигрантам отсрочку - пока


Трамп решил дать молодым мигрантам отсрочку - пока
Фото: AmericaRU.com
Понедельник принес проблеск надежды для так называемых мечтателей – молодых людей, которые попали в Америку в юном возрасте нелегальными мигрантами и теперь имеют образование и работу в США. Администрация нового Президента США Дональда Трампа (Donald Trump), несмотря на обещание полностью изменить все исполнительные распоряжения своего предшественника, дает отсрочку в депортации таких молодых людей.

Очевидно, после масштабных выступлений против такой меры Трамп решил смягчить свою позицию, по крайней мере, на ближайшее время. И хотя он пообещал как можно быстрее депортировать всех нелегалов, включая мечтателей, пока их выдворять из страны не будут.

В 2012 году Президент Барак Обама инициировал специальную программу DACA, которая дает права мечтателям остаться в Америке и строить карьеру. Это позволило выйти из тени 740 тысячам нелегалов. Отвечая на вопрос о возможной отмене DACA в понедельник, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на своем первом официальном пресс-брифинге заявил, что пока о депортации мечтателей речи не идет. Новый глава США собирается выдворять только недокументированных нарушителей.
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