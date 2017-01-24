В Донецке замечены 3 новых группы российских снайперов, - ИС

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
«Оккупанты продолжают активно использовать снайперские группы в районе Донецка. В Петровский район города, на участок в районе ДАП-а и Спартака, прибыло несколько новых снайперских групп (как из местных боевиков и российских наемников, подготовленных в РФ, так и укомплектованных российскими специалистами)», - рассказал депутат, уточнив, что всего ИС зафиксировала 3 таких группы, в каждой из которых по 5 – 6 человек. Примечательно, что одна из групп «укомплектована специалистами ФСБ РФ».
«Местные "правоохранители ДНР" имеют строжайшее указание не останавливать автотранспорт (с прибывшими снайперами – ред.) для проверки», - уточнил Тымчук.
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