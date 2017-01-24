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Украинец стал вице-президентом ПАСЕ


Украинец стал вице-президентом ПАСЕ
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/GeorgiyLogvinskiy.ua
Украинца Георгия Логвинского избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом он лично написал на своей странице в Facebook.

«Очередная победа Украины на международном фронте - в Страсбурге, при единогласной поддержке зала, меня избрали Вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это огромная честь, гордость и ответственность для меня. Должность Вице-президента и члена Бюро ПАСЕ - самая высокая занимаемая должность на международной парламентской арене за всю историю Украины», - сообщил украинец, пообещав приложить «все усилия на новой должности для дальнейшей поддержки Украины, восстановления ее целостности, защиты прав граждан».

«Великий философ Рамбам, слова которого стали для меня символом, девизом, говорил: "Нет вещи, которая может устоять перед желанием". 10 лет назад я впервые, как помощник Мустафы Джемилева и правозащитник, с балкона наблюдал за работой ПАСЕ. С тех пор для меня не было большей цели, чем в этом зале добиваться наивысших международных побед для своей страны. Сегодня моя цель осуществилась… Мы можем добиться всего, даже невозможного, которое все-таки не устоит перед нашим желанием», - констатировал Логвинский.

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