Украинец стал вице-президентом ПАСЕ

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/GeorgiyLogvinskiy.ua
«Очередная победа Украины на международном фронте - в Страсбурге, при единогласной поддержке зала, меня избрали Вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это огромная честь, гордость и ответственность для меня. Должность Вице-президента и члена Бюро ПАСЕ - самая высокая занимаемая должность на международной парламентской арене за всю историю Украины», - сообщил украинец, пообещав приложить «все усилия на новой должности для дальнейшей поддержки Украины, восстановления ее целостности, защиты прав граждан».
«Великий философ Рамбам, слова которого стали для меня символом, девизом, говорил: "Нет вещи, которая может устоять перед желанием". 10 лет назад я впервые, как помощник Мустафы Джемилева и правозащитник, с балкона наблюдал за работой ПАСЕ. С тех пор для меня не было большей цели, чем в этом зале добиваться наивысших международных побед для своей страны. Сегодня моя цель осуществилась… Мы можем добиться всего, даже невозможного, которое все-таки не устоит перед нашим желанием», - констатировал Логвинский.
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