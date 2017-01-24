Россияне передадут Украине 16 уголовников, содержащихся в тюрьмах Крыма

Фото: AmericaRU.com
«От украинской стороны получено согласие на перемещение ряда граждан Украины, отбывающих наказания в учреждениях (Крыма – ред.)», - заявили россияне, уточнив, что речь идёт об украинцах, приговорённых украинскими судами к лишению свободы ещё до аннексии Крыма.
Отметим, что изначально был договор о передаче 18 человек украинской стороне. Однако один человек из списка оказался гражданином РФ, а второй был освобождён россиянами. Поэтому украинцы получат только 16 осуждённых.
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