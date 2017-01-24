Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:46 am | Чикаго 2:46 am | Сан-Франциско 12:46 am
Главная страница → Раздел: УкраинаРоссияне передадут Украине 16 уголовников, содержащихся в тюрьмах Крыма
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Россияне передадут Украине 16 уголовников, содержащихся в тюрьмах Крыма


Россияне передадут Украине 16 уголовников, содержащихся в тюрьмах Крыма
Фото: AmericaRU.com
Россия и Украина договорились о перемещении 16 осуждённых украинцев, отбывающих наказание в тюрьмах аннексированного Крыма. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу российского Минюста.

«От украинской стороны получено согласие на перемещение ряда граждан Украины, отбывающих наказания в учреждениях (Крыма – ред.)», - заявили россияне, уточнив, что речь идёт об украинцах, приговорённых украинскими судами к лишению свободы ещё до аннексии Крыма.

Отметим, что изначально был договор о передаче 18 человек украинской стороне. Однако один человек из списка оказался гражданином РФ, а второй был освобождён россиянами. Поэтому украинцы получат только 16 осуждённых.

Читайте также: Тиллерсон озвучил условия признания властями США присоединения Крыма к России.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108711
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Executive touch cleaning services Executive touch cleaning services
Раздел: Ищу работу
Ищу работу домработницы с проживанием Ищу работу домработницы с проживанием
Раздел: Квартиры - сдам
По удобной цене. По удобной цене.
Раздел: Квартиры - сдам
40$ - Экономьте с нами 40$ - Экономьте с нами
Раздел: Поиск
ищу своего отца ищу своего отца
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комнаты в общежитии при колледже Сдается комнаты в общежитии при колледже
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus