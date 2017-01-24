В Липецке пьяная школьница выжила после падения с 8 этажа

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«В полночь 21 января из окна квартиры, расположенной на 8 этаже жилого дома по улице Ушинского г. Липецка, выпала 16-летняя школьница, приземлившись на заснеженный козырек над входом в подвальное помещение, что и спасло её от гибели», - рассказали следователи, уточнив, что перед падением «школьница, воспользовавшись отсутствием родителей, ушла в гости к соседу, где в компании знакомых отмечала его день рождение» и была в невменяемом состоянии.
В результате падения девочка получила многочисленные переломы и черепно-мозговую травму. Медики оценивают её состояние как тяжелое.
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