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Главная страница → Раздел: В миреВ Липецке пьяная школьница выжила после падения с 8 этажа
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В Липецке пьяная школьница выжила после падения с 8 этажа


В Липецке пьяная школьница выжила после падения с 8 этажа
Фото: AmericaRU.com
В российском городе Липецке школьница осталась жива после падения из окна квартиры, находящейся на 8 этаже. Об этом сообщило областное управление Следственного комитета РФ.

«В полночь 21 января из окна квартиры, расположенной на 8 этаже жилого дома по улице Ушинского г. Липецка, выпала 16-летняя школьница, приземлившись на заснеженный козырек над входом в подвальное помещение, что и спасло её от гибели», - рассказали следователи, уточнив, что перед падением «школьница, воспользовавшись отсутствием родителей, ушла в гости к соседу, где в компании знакомых отмечала его день рождение» и была в невменяемом состоянии.

В результате падения девочка получила многочисленные переломы и черепно-мозговую травму. Медики оценивают её состояние как тяжелое.

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