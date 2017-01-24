Вице-премьер РФ заявил, что мужская ДНК в допинг-пробах российских спортсменок появилась из-за секса

Фото: AmericaRU.com / minsport.gov.ru
«Мы доклад Макларена изучаем, по каждому пункту дадим объяснение, мы готовы. У нас нет спортсмена, о котором бы мы не знали… Рассказывать о каких-то программах и коктейлях глупо. Один может девушку поцеловать, а она перед этим якобы приняла наркотик, и этого спортсмена – имя называть не буду – освобождают, а нашего наказывают. Или ДНК: вы знаете, что если за пять дней до пробы сексом занимаешься – ДНК мужскую могут найти», - заявил бывший министр спорта РФ.
Мутко также прокомментировал обнаружение экспертами царапин на пробирках допинг-проб российских спортсменов. Он заверил, что «царапины не являются доказательствами» вскрытия и замены анализов.
Отметим, что весной 2016 года бежавший в США экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью New York Times рассказал о существовании государственной допинговой программы в России. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) провело собственное расследование по этому делу и подтвердило его слова. По данным WADA, Министерство спорта РФ совместно со спецслужбами (ФСБ) скрывали массовое употребление допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. WADA был обнародован так называемый «доклад Макларена», в котором говорилось об обнаружении мужской ДНК в допинг-пробах двух российских хоккеисток и царапин на пробирках с допинг-пробами 12 российских призёров.
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