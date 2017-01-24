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Главная страница → Раздел: В миреТамбовский подросток, зарубивший отца, сестру и бабушку, давно планировал их убийство, - следствие
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Тамбовский подросток, зарубивший отца, сестру и бабушку, давно планировал их убийство, - следствие


Тамбовский подросток, зарубивший отца, сестру и бабушку, давно планировал их убийство, - следствие
Фото: AmericaRU.com
Зверское убийство 17-летним подростком всей своей семьи произошло не спонтанно. Парень планировал убийство отца, сестры и бабушки полгода. К такому выводу пришли следователи, работающие над этим делом, передаёт управление СК РФ по Тамбовской области.

«Еще в августе прошлого года после очередного бытового конфликта с родственниками у подростка стали появляться мысли об их убийстве. Рано утром 14 января 2017 года, когда вся семья еще спала, подросток взял топор и нанес множественные удары родственникам, преимущественно, в область головы, после чего ушел из дома к друзьям. Вернувшись через несколько часов, он сразу побежал к соседям и сообщил, что его родственников кто-то убил и попросил вызвать скорую помощь и сотрудников полиции. Отец подростка в то время был еще жив. От полученных телесных повреждений 67-летняя бабушка и 14-летняя сестра обвиняемого скончались на месте происшествия, а 43-летний отец был доставлен в больницу, где через непродолжительное время также скончался», - рассказали следователи, отметив, что в настоящее время убийца заключен под стражу.

В отношении подроста СК завел уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ему грозит пожизненное тюремное заключение.
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